Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал международное сообщество признать Иерусалим столицей Палестинского государства.

Об этом он заявил во время выступления на саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле, сообщает Европейская правда со ссылкой на Hurriyet.

«Я предлагаю странам, требующим международного права и справедливости, признать Иерусалим столицей Палестинского государства под оккупацией», - сказал Эрдоган.

«Страны, которые еще не признали Палестинское государство, должны сделать этот важный шаг, чтобы сохранить баланс, который обеспечит добросовестность и справедливость в регионе», - добавил он.

Эрдоган созвал саммит ОИС из-за планов США по изменению статуса города Иерусалим.

Как сообщает Reuters, он назвал решение Вашингтона наградой Израилю за «террористические акты» и сказал, что Иерусалим является красной линией для мусульман.

В Организацию исламского сотрудничества входят 57 мусульманских государств по всему миру.

Ранее Эрдоган предупредил, что может разорвать связи с Израилем, если США признают Иерусалим израильской столицей.

Судьба Иерусалима – одно из самых жестких вопросов между Израилем и палестинцами. Согласно мирному договору 1993 года, статус Иерусалима должен был обсуждаться во время следующих этапов мирных переговоров.

Международное сообщество не признает суверенное право Израиля на Иерусалим. Палестинцы хотят, чтобы Восточный Иерусалим стал столицей их будущего государства.

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля. Он также распорядился, чтобы Госдепартамент начал процесс переноса посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

В связи с этим 7 декабря начались демонстрации в Вифлееме, Хан-Юнисе на территории сектора Газа, у ворот Дамаска в Старом городе Иерусалима, а также перед посольством США в Аммане (Иордания).