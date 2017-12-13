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В убийстве 12-летней Екатерины Добродий из Кропивницкого подозревается ее мать,  сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

«Четверо суток полиция одной из центральных областей разыскивала девочку 12 лет, которая, по словам родителей, пошла утром в школу и исчезла. Вчера в результате поисковых мероприятий девочка была найдена мертвой в 5 км от дома с многочисленными ранениями», - написал он в Facebook.

Уже вечером на основании собранных доказательств по подозрению в совершении убийства задержана мама девочки.

«Все оказалось банально просто. Муж ушел на работу, по дороге младшего ребенка отвел в детсад. Старшая дочь была вместе с мамой. Девочка просилась остаться дома и не идти в школу, а мать настаивала, чтобы все же пошла в школу. В итоге – в порыве внезапно возникшей ярости мать убила ребенка, а затем вывезла и оставила на пустыре», - сообщил Аброськин.

Впереди ряд экспертиз, в том числе и проведение психиатрической экспертизы подозреваемой. Точку должен поставить суд.

 
ForUm

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