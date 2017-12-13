Полиция проведет расследование из-за публикаций о сексуальных домогательствах, в которых фигурирует один из министров украинского правительства

Об этом стало известно от источника в столичной полиции, пишет Капитал.

«В ряде изданий была опубликована переписка якобы министра финансов Александра Данилюка с неизвестной девушкой, судя по переписке, речь идет о бывшей подчиненной министра. Сейчас все проверяется», - сообщил источник.

Ранее ряд СМИ сообщил со ссылкой на Facebook-страницу «Не мовчи», где была опубликована переписка якобы Данилюка с неизвестной девушкой.

Переписку отправили на страницу анонимно от имени девушки, которая и обвиняет министра в домогательствах.

При этом министр финансов Александр Данилюк на данный момент не прокомментировал и не опроверг обвинения, которые опубликовали СМИ.