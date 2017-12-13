Первый заместитель председателя Государственной миграционной службы Дина Пимахова в 2012 году купила и оформила на мать квартиру в Киеве за 3 миллиона гривен.

Об этом сообщают Наші гроші.

«Пимахова с 1999 года работает на государственных должностях. Никогда не имела бизнеса. За 2016 заработала 132 тыс. грн, а муж вообще ничего не заработал. В декларации госслужащего миграционной службы указано, что она владеет квартирой на 68 кв. м и пользуется еще одной на 120 к.в.», - говорится в расследовании.

Из Запорожья в Киев чиновница переехала в 2007 году, а уже в следующем году купила однокомнатную квартиру на 68 кв.м. за 183 тысячи кредитных долларов. Планировала вернуть долг только в 2029 году. Недвижимости у женщины тогда вообще не было, поручителем по кредиту выступил ее тесть Валерий Пимахов.

Женщина просрочила платежи по кредиту, поэтому в 2014 году банк выиграл суд с требованием вытребовать у Пимаховой почти миллион гривен долга.

«И прострачивая платежи за однокомнатную квартиру, женщина нашла несколько миллионов на еще одну. В 2012 году Пимахова купила квартиру на 120 кв. м в элитном ЖК «Изумруд» и за несколько недель переписала ее на свою мать – Светлану Луценко.

которая живет в с. Григоровка Запорожской области и работает в местном детском саду. Ни она, ни ее муж никогда не имели бизнеса. Кроме квартиры в столице заведующая детским садом Светлана Луценко владеет ценным автомобилем Porsche Cayenne. И пользуется им, как и квартирой – ее дочь. В 2015 году Пимахова попала на этой машине в ДТП. Хотя в декларации данные об авто отсутствуют», - сообщают журналисты.

Как сообщал ForUm, в ГМС заявили о задержании 29 ноября агента НАБУ при попытке передачи взятки первому заместителю председателя ГМС Дине Пимаховой.

В свою очередь в НАБУ заявили, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию Национального антикоррупционного бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в ГФС. При этом Пимахова уверяет, что не знала о проведении спецоперации НАБУ.

29 ноября Служба безопасности провела обыск в бюро. В свою очередь сотрудники ГПУ провели обыски у агента НАБУ Екатерины Сикорской.

По словам главы НАБУ Артема Сытника, они договорились с генпрокурором, что никого из детективов НАБУ задерживать не будут.

Позже НАБУ обнародовало видеозаписи с доказательствами коррупции чиновницы ГМС.