Мэр города Старый Самбор задержан при попытке дачи полицейскому 2 тысяч долларов взятки, сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

Чиновник задержан во время предоставления им 2000 долларов США неправомерной выгоды правоохранителям за закрытие дела о злоупотреблении властью должностными лицами органа местного самоуправления при закупках мусороуборочной техники за бюджетные средства.

По данным полиции, горсовет приобрел у коммерческой структуры мусороуборочную технику по цене, завышенной на 295 тыс. гривен. Кроме того, она не отвечала требованиям тендерной документации.

Статья 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины, в рамках которой проводилось задержание, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.