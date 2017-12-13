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За прошедшие сутки зафиксировано 24 нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков с применением минометов, танков и тяжелой артиллерии. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Вследствие обстрелов противника ни один украинский защитник не пострадал.

На луганском направлении в вечернее время боевики обстреляли из артиллерии калибра 152-мм подступы к Врубовке, а с 82-мм минометов вели огонь по защитникам Новоалександровки и Попасной.

На донецком направлении после обеда противник выпустил полтора десятка артиллерийских снарядов калибра 122-мм по оборонным укреплениям между Водяным и Талаковкой. В вечернее время обстрелы продолжились. В частности, захватчики вели огонь из 120-мм минометов по защитникам Павлополя, Водяного и Опытного. Вблизи Авдеевки противник применил минометы 82-го калибра, а в районе шахты Бутовка стрелял танк. Кроме того, неподалеку Каменки и Новотроицкого НВФ нарушали перемирие из гранатометов и стрелкового оружия.
ForUm

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