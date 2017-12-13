После того как Россия пустила поезда в обход Украины, «Укрзализныця» рассматривает вопрос прекращения железнодорожного сообщения с РФ. Об этом в комментарии 112 Украина заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Он подчеркнул, что перед принятием такого решения должны быть проанализированы все нюансы.

«Вопрос о железнодорожном сообщении с РФ в первую очередь рассматривается сейчас «Укрзализныцей». Думаю, об окончательном решении мы сможем сообщить в 2018 году. Есть две составляющие - грузовая и пассажирская. Из пассажирского у нас есть единственный российский поезд, курсирующий по направлению «Кишинев-Москва» и несколько украинских, следующих на Москву. После анализа, проведенного «Укрзализныцей», мы будем готовы принять правительственное решение соответствующего характера», - заявил Омелян.

Он отметил, что Украина не понесет убытков от прекращения курсирования российских поездов через свою территорию.

«Что касается прямого ущерба для «Укрзализныци», он в размере одной гривни в год. Может, кто-то не знает, этот участок, по которому шли транзитные поезда, грузовые, пассажирские к югу РФ, в свое время «Укрзализныця» заключила соглашение с РЖД о фактически бесплатном транзитном прохождении», - констатировал министр.

Как ранее сообщалось, с 11 декабря Россия полностью перевела поезда на курсирование в обход Украины.