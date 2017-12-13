также в разделеМир
Во Франции ученикам запретят брать телефоны в школу 25
Столтенберг будет генсеком НАТО до 2020 года 23
Президент Косово обвинил РФ в попытках дестабилизировать страну 79
В Австрии на газопроводе прогремел взрыв, есть жертвы 90
Трамп решил возобновить полеты человека на Луну 159
США не собираются выводить войска из Сирии 45
ЕС не считает войну в Сирии завершенной 73
ЕС отказался признать Иерусалим столицей Израиля 56
В Польше заявили о наличии доказательств взрывов на борту самолета Качиньского 114
Число пострадавших в результате взрыва в Нью-Йорке возросло до 3 человек 30
В РФ эстонского бизнесмена осудили на 12 лет за шпионаж 30
В результате взрыва в Нью-Йорке пострадал только подозреваемый 34
В Нью-Йорке на автовокзале прогремел взрыв 49
В ФРГ заговорили о создании Соединенных Штатов Европы 62
Путин приказал выводить войска из Сирии 99
К гибели аргентинской подлодки могут быть причастны немецкие компании 100
Заместитель генсека ООН впервые за 7 лет посетил КНДР 45
Арабские страны призвали США отменить решение по Иерусалиму 79

Взрыв на австрийской газораспределительной станции произошел из-за технического сбоя, сообщает АР со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что «техническая причина» вызвала взрыв. В полиции не сообщили других деталей инцидента и отметили, что местные органы власти ведут расследование, передает Украинская правда.

У оператора Gas Connect газораспределительной станции также предполагают, что неопределенная техническая неисправность могла стать причиной взрыва.

Как сообщал ForUm, мощный взрыв произошел утром 12 декабря на крупнейшей газораспределительной станции Австрии близ города Баумгартен. После взрыва вспыхнул пожар.

По последним данным, в результате взрыва погиб один человек, 20 человек незначительные повреждения, состояние одного раненого – очень тяжелое.

Австрия пока прекратила поставки газа через станцию ​​в Баумгартене в другие европейские страны.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги