В Киеве во время задержания группы злоумышленников, которые обустроили псевдообменник и мошенническим путем завладели 25 тысячами долларов, получил ранение полицейский. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка.

Сотрудники управления уголовного розыска полиции получили оперативную информацию о злоумышленниках, которые оборудовали фальшивый пункт по обмену валют с дополнительным выходом.

«По объявлению в Интернете мужчина договорился с «работниками пункта» по обмену 25 тыс. долларов США по выгодному курсу и приехал на улицу Коперника. В помещении предпринимателя встретила девушка, провела в комнату, мужчина-кассир забрал доллары и якобы отправился за гривнями. В этот момент потерпевшего закрыли в помещении, и кассир успел передать деньги напарнику, который вместе с водителем с места происшествия скрылись на «Ланосе», - рассказал начальник Главного управления полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Оперативники сначала задержали первых двух фигурантов и начали преследовать автомобиль.

За несколько кварталов правоохранители заблокировали «Ланос», однако мужчины отказались выходить из машины.

«В конечном итоге при задержании один из злоумышленников, который имел при себе деньги потерпевшего, ножом ударил оперативника. Ему оказали необходимую медицинскую помощь, а четырех фигурантов доставили в Шевченковское управления полиции. С ними работают следователи. Решается вопрос об открытии уголовного производства», - отметил Крищенко.