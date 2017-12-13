также в разделеСтолица
Астронавт NASA показал ночной Киев из космоса 58
На столичных Русановских садах произошел масштабный пожар 272
В Киеве растет количество заболевших гриппом 26
Организаторы показали главную новогоднюю елку Украины после монтажа 94
Под Печерским судом произошли стычки 41
Техника стоит без дела: Кличко ночью проверил, как убирают Киев от снега 169
Сторонники Саакашвили разбили витрину в магазине «Рошен» 118
Полиция: Марш в Киеве проходит мирно 181
В Киеве проходит марш в поддержку Саакашвили 83
В Киеве на Подоле горит дом-памятка 122
Минагропрод повысил прогноз урожая зерновых 31
В киевском транспорте устанавливают оборудование для е-билета 31
В Киеве сегодня ограничат движение по двум мостам 49
Хотел помириться: В Киеве мужчина с ножом похитил и избил бывшую девушку 53
На Дарнице сносят рынок, люди перекрыли дорогу 92
Пикет против АЗС стоит 300 гривен: блогер опубликовал видео расчета после акции 43
Вечером в Киеве из-за футбола возможны изменения в работе метро 34
НБУ согласовал покупку «Проминвестбанка» Ярославским 1735

В Киеве во время задержания группы злоумышленников, которые обустроили псевдообменник и мошенническим путем завладели 25 тысячами долларов, получил ранение полицейский. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка.

Сотрудники управления уголовного розыска полиции получили оперативную информацию о злоумышленниках, которые оборудовали фальшивый пункт по обмену валют с дополнительным выходом.

«По объявлению в Интернете мужчина договорился с «работниками пункта» по обмену 25 тыс. долларов США по выгодному курсу и приехал на улицу Коперника. В помещении предпринимателя встретила девушка, провела в комнату, мужчина-кассир забрал доллары и якобы отправился за гривнями. В этот момент потерпевшего закрыли в помещении, и кассир успел передать деньги напарнику, который вместе с водителем с места происшествия скрылись на «Ланосе», - рассказал начальник Главного управления полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Оперативники сначала задержали первых двух фигурантов и начали преследовать автомобиль.

За несколько кварталов правоохранители заблокировали «Ланос», однако мужчины отказались выходить из машины.

«В конечном итоге при задержании один из злоумышленников, который имел при себе деньги потерпевшего, ножом ударил оперативника. Ему оказали необходимую медицинскую помощь, а четырех фигурантов доставили в Шевченковское управления полиции. С ними работают следователи. Решается вопрос об открытии уголовного производства», - отметил Крищенко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги