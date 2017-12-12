Национальный банк Украины обновил действующие нормы положения о порядке проведения выездных, невыездных (камеральных) проверок по соблюдению банками, другими финансовыми учреждениями, национальным оператором почтовой связи требований валютного законодательства Украины. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Нацбанк, в частности, отменил обязательность проведения плановой проверки не реже одного раза в 36 месяцев. Национальный банк будет проводить соответствующие проверки в зависимости от потребности.

Также НБУ расширил перечень источников информации, по результатам анализа которых может быть назначена внеплановая проверка. В частности, отныне основанием для проверки может быть полученная от банков, других финансовых учреждений, или национального оператора почтовой связи информация, свидетельствующая о нарушении законодательства Украины.

Соответствующие изменения утверждены постановлением правления Национального банка Украины от 11 декабря 2017 № 126 «О внесении изменений в Положение о порядке проведения выездных, невыездных (камеральных) проверок по соблюдению банками, другими финансовыми учреждениями, национальным оператором почтовой связи требований валютного законодательства Украины и проверок пунктов обмена иностранной валюты на территории Украины», которое вступает в силу 13 декабря.