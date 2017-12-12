также в разделеЭкономика
В Украине подорожал проезд в такси 39
Коболев: Взрыв на австрийском газовом хабе не скажется на Украине 25
Цены на нефть подскочили до максимума за два года 63
В Украине замедлилась инфляция 42
Кабмин планирует поднять среднюю зарплату до 10 тысяч 70
Украина продолжает сокращать потребление антрацита 31
В НБУ подсчитали убытки от блокады Донбасса 81
Россия пустила все поезда в обход Украины 148
В ЕС увидели прогресс реформ в Украине 52
ЕС выделит €50 миллионов помощи для Донбасса 31
Рада ограничила беспошлинный ввоз товаров в Украину 281
Рада отменила НДС и акциз на импорт электромобилей 54
Цена Bitcoin перевалила за $18 тысяч 107
Рада приняла бюджет-2018 83
Парламент внес изменения в Налоговый кодекс 104
Чиновников НБУ подозревают в сговоре с 37 банками 47
МЭРТ: Рада сделала первый шаг к уничтожению ProZorro 164
Законопроект «Покупай украинское, плати украинцам» приняли в первом чтении 104

Национальный банк Украины обновил действующие нормы положения о порядке проведения выездных, невыездных (камеральных) проверок по соблюдению банками, другими финансовыми учреждениями, национальным оператором почтовой связи требований валютного законодательства Украины. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Нацбанк, в частности, отменил обязательность проведения плановой проверки не реже одного раза в 36 месяцев. Национальный банк будет проводить соответствующие проверки в зависимости от потребности.

Также НБУ расширил перечень источников информации, по результатам анализа которых может быть назначена внеплановая проверка. В частности, отныне основанием для проверки может быть полученная от банков, других финансовых учреждений, или национального оператора почтовой связи информация, свидетельствующая о нарушении законодательства Украины.

Соответствующие изменения утверждены постановлением правления Национального банка Украины от 11 декабря 2017 № 126 «О внесении изменений в Положение о порядке проведения выездных, невыездных (камеральных) проверок по соблюдению банками, другими финансовыми учреждениями, национальным оператором почтовой связи требований валютного законодательства Украины и проверок пунктов обмена иностранной валюты на территории Украины», которое вступает в силу 13 декабря.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги