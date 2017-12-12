также в разделеОбщество
Суд разрешил задержать Дыминского 9
Наливайченко оштрафовали за «прорыв Саакашавили» 13
НАБУ задержало 4 человек в деле хищения средств Госинвестпроекта 20
Трудности обмена: Кучма говорит, что многие отказываются возвращаться в ОРДЛО 83
Иудеи всего мира отмечают Хануку 31
Джемилев: Эрдоган обменял Чийгоза и Умерова на двух бандитов 34
Дыминскому сообщили о подозрении 71
ГПУ направила САП замечания по подозрению Довгому 19
Контрабандист, предлагавший сотруднику НАБУ $800 тысяч, вышел под залог 20
Украинские радиостанции перевыполняют квоты на украинские песни 16
Украина направила в МУС новые данные о нарушениях в Крыму 23
Дело торнадовца, забившего до смерти сокарменика, направлено в суд 31
Саакашвили вызвали на допрос в ГПУ 48
Прокурор: РФ искореняет проукраинское население Крыма 87
В Украине 70% призывников не явились в военкоматы 104
МОН разработало три варианта реализации языковой статьи закона об образовании 98
Луценко хочет обязать агентов НАБУ подавать е-декларации 23
Луценко допускает новые санкции против РФ за строительство Керченского моста 42

Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины «О ратификации Соглашения (в форме обмена нотами) между Украиной и Королевством Нидерланды о продлении до 1 августа 2018 года срока действия Соглашения между Украиной и Королевством Нидерланды о Международной миссии защиты расследования от 28 июля 2014 года», сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Стороны договорились в 2014 году о создании многонациональной Международной миссии защиты расследования причин катастрофы рейса МН17 авиакомпании Malaysian Airlines, заключив соответствующее соглашение.

В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между министрами иностранных дел Украины и Королевства Нидерландов от 24 июля 2014 года, украинская сторона передала Нидерландам полномочия на проведение расследования причин и последствий трагедии.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 5 декабря Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение о продлении мандата международной миссии защиты расследования крушения малайзийского Боинга рейса  МН17 до 1 августа 2018 срока.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги