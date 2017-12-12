Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины «О ратификации Соглашения (в форме обмена нотами) между Украиной и Королевством Нидерланды о продлении до 1 августа 2018 года срока действия Соглашения между Украиной и Королевством Нидерланды о Международной миссии защиты расследования от 28 июля 2014 года», сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Стороны договорились в 2014 году о создании многонациональной Международной миссии защиты расследования причин катастрофы рейса МН17 авиакомпании Malaysian Airlines, заключив соответствующее соглашение.

В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между министрами иностранных дел Украины и Королевства Нидерландов от 24 июля 2014 года, украинская сторона передала Нидерландам полномочия на проведение расследования причин и последствий трагедии.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 5 декабря Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение о продлении мандата международной миссии защиты расследования крушения малайзийского Боинга рейса МН17 до 1 августа 2018 срока.