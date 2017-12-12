Похищения людей, пытки, убийства и депортации, которые устраивает оккупационная власть в Крыму, влекут за собой колонизацию полуострова Россией и искоренение проукраинского населения. Об этом на пресс-конференции 12 декабря заявил прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов.

«В данный момент оккупационная власть совершает преступления, такие как похищение, убийство, пытки, принудительная мобилизация в вооруженные силы РФ, принудительное перемещение, депортация, перемещение заключенных из мест лишения свободы на территорию РФ. Это колонизация из числа граждан Российской Федерации», - сказал Мамедов, сообщает «Украинская правда».

Он отметил, что актуальность и серьезность этого преступления обусловлена тем, что оно влечет за собой изменение демографической ситуации всего полуострова Крым.

«(Влечет. – Ред.) изменение состава его населения в пользу граждан РФ и вытеснение, а возможно, и полное искоренение проукраинского населения и всего украинского, что есть в данный момент на полуострове Крым», - добавил Мамедов.

По его словам, в январе 2017 года по обращению народного депутата, лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева было начато уголовное производство по ст. 438 УКУ (нарушение правил и обычаев войны).

«В рамках данного производства Прокуратура Крыма проводит следствие по нарушению норм международного гуманитарного права. И документирует все факты, аспекты, которые нарушаются, – учитывая, что полуостров Крым является оккупированной территорией, а значит, жители данного полуострова являются под защитой международного гуманитарного права», - сказал прокурор.

Он добавил, что сейчас по этим фактам прокуратура Крыма совместно с Хельсинским союзом по правам человека и Региональным центром прав человека подала информационное письмо в Международный уголовный суд.

«В скором времени все преступники, которые совершали преступления в Крыму, предстанут в Гааге», - выразил надежду Мамедов.

Напомним, 1 ноября Украина официально внесла в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи ООН обновленный проект резолюции по правам человека в оккупированном Россией Крыму.

В конце прошлого года ООН подавляющим большинством голосов приняла Резолюцию о ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина). Тогда, во время первого голосования в Третьем комитете (15 ноября) документ поддержали 73 страны, 26 проголосовали против. Позже, 19 декабря, Генеральная Ассамблея ООН окончательно приняла документ. «За» него выступили 70 государств-членов ООН, 26 остались «против».