Судебное заседание по делу директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника перенесли на 22 декабря.
Заседание перенесли из-за того, что судья должен принять участие в другом слушании, сообщает 112 Украина.
Заседание состоится 22 декабря в 10:30 в Соломенском райсуде.
Сам Сытник предоставил в суд письменные объяснения.
Как ранее сообщал ForUm, 13 ноября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило в суд протокол об административном правонарушении в отношении директора НАБУ.
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