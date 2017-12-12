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Судебное заседание по делу директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника перенесли на 22 декабря.

Заседание перенесли из-за того, что судья должен принять участие в другом слушании, сообщает 112 Украина.

Заседание состоится 22 декабря в 10:30 в Соломенском райсуде.

Сам Сытник предоставил в суд письменные объяснения.

Как ранее сообщал ForUm, 13 ноября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило в суд протокол об административном правонарушении в отношении директора НАБУ.

 
ForUm

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