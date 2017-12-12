Вчера, 11 декабря, в Днепропетровской области десятилетний мальчик застрелил из найденного на свалке самодельного пистолета свою двухлетнюю сестру. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

«Ужасная трагедия произошла вчера в одном из поселков Днепропетровской области. Утром родители оставили четырех детей на деда, а сами поехали по делам. Дед решил пойти на рынок. Дети остались сами», – отметил он.

По словам Аброськина, десятилетний мальчик, гуляя на улице, нашел самодельное огнестрельное устройство на свалке. «Принес эту «находку» домой показать другим детям и непроизвольным выстрелом убил свою двухлетнюю сестру», – подчеркнул он.