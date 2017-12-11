В Брюсселе не считают, что военный конфликт в Сирии завершен. Об этом в понедельник, 11 декабря, заявила верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини.

«Мы очень хорошо знаем, что бои в Сирии продолжаются, а мирные жители страдают от нападений», - сказала Могерини.

По ее словам, нет никаких «подлинных поводов» согласиться с тем, что сирийская война подошла к концу, а ситуация может в ближайшее время нормализоваться, сообщает DW.

Евросоюз видит единственный путь для мирного процесса в Сирии: переговоры в Женеве, которые проходят под патронажем ООН, добавила Могерини. Только ООН может гарантировать «надежные рамки для политического решения» сирийского вопроса. Только после достижения договоренностей в Женеве Евросоюз будет готов предоставить обещанные финансовые средства на восстановление Сирии, почеркнула верховный представитель ЕС.

В настоящий момент дипломаты ищут возможность для придания нового импульса мирным переговорам в Женеве под эгидой ООН. Параллельно с этим процессом с начала 2017 года ведутся переговоры по Сирии между представителями РФ, Ирана и Турции в Астане.

Напомним, 7 декабря министерство обороны РФ объявило о полной победе в Сирии над террористами из группировки «Исламское государство», в результате чего вся страна «полностью освобождена».

11 декабря Президент России Владимир Путин прибыл на российскую базу в сирийском Хмеймиме и приказал приступить к выводу российской группировки войск из страны.