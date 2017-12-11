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В результате взрыва на Манхэттене пострадал только подозреваемый, он задержан. Об этом сообщает управление полиции в Твиттере.

«Один подозреваемый находится под стражей. На данный травмированных, кроме подозреваемого, нет», -  отметили в полиции, сообщает 112 Украина

Сообщается также, что информация предварительная. 

Напомним, что взрыв произошел возле 42-й улицы и 8-й авеню. Эвакуированы линии A, C и E, нарушена работа метро.  По данным полиции, возможно, взрыв произошел в подземном переходе.

 
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