В аннексированном Крыму оккупационные власти задержали крымского татарина Рустема Османова. Об этом сообщает общественная организация Крымская солидарность.

«Только что поступило сообщение от матери Рустема Османова, проживающего в г. Бахчисарай, о том, что неизвестные люди приехали и увезли его в неизвестном направлении», - говорится в сообщении.

Активисты выяснили, что его доставили в «районный отдел внутренних дел» Бахчисарая. Вместе с Османовым находится его отец, причины задержания пока неизвестны.