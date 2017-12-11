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В аннексированном Крыму оккупационные власти задержали крымского татарина Рустема Османова. Об этом сообщает общественная организация Крымская солидарность.

«Только что поступило сообщение от матери Рустема Османова, проживающего в г. Бахчисарай, о том, что неизвестные люди приехали и увезли его в неизвестном направлении», - говорится в сообщении. 

Активисты выяснили, что его доставили в «районный отдел внутренних дел» Бахчисарая. Вместе с Османовым находится его отец, причины задержания пока неизвестны. 
ForUm

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