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Сергей Курченко подает иск против генпрокурора за распространение клеветы и заявляет, что с экс-президентом Грузии не знаком, а вот Порошенко хорошо знает.

Приводим заявление пресс-службы Курченко. 

«5 декабря в Верховной Раде Украины Генеральный прокурор Юрий Луценко безответственно заявил, что Сергей Курченко финансировал протесты Михаила Саакашвили, направленные на свержение существующей власти.

Сергей Курченко заявляет: «Саакашвили не знаю и знать не хочу. А вот с Порошенко мы знакомы и очень даже хорошо».

Сергей Курченко утверждает, что в 2013 году купил у Порошенко медиа-холдинг UMH group за 400 млн долларов США: «По имеющейся у меня информации этот коррупционный жиробас после продажи не уплатил никаких налогов в бюджет Украины. Порошенко – обманщик и трус, потому и науськивает везде своего цепного цуцыка Луценко».

Обвинение в совершении преступления в адрес уважаемого бизнесмена, по его мнению, не останется без ответа: «Похоже, что Юрий Луценко сделал заявление, находясь в пьяном угаре после очередной попойки со своим кумом-собутыльником Порошенко. Эта алкогольная парочка настолько достала всю нашу страну, весь народ и меня лично, что я подаю иск о защите чести и достоинства за распространение клеветы к Луценко».

Напоминаем, что это будет уже второй за последние два месяца иск Курченко о защите чести и достоинства к нынешней верхушке Украины. Первый к Петру Порошенко находится на рассмотрении в Печерском районном суде города Киева с 4 октября».

5 декабря генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Михаил Саакашвили подозревается в организации акции протеста с призывами смены государственной власти на деньги команды экс-президента Виктора Януковича.

«Операция касается сотрудничества ряда политиков, в первую очередь Михаила Саакашвили, с членами преступной группировки Януковича, в частности Сергея Курченко, за деньги которых Саакашвили и приближенные к нему лица проводили финансирование инициированных им акций протеста с целью захвата государственной власти в Украине, а также содействия членам преступной группировки Януковича-Курченко, прекращения их уголовного преследования и возобновления контроля над активами, которые они за это время приобрели уголовным путем», - заявил Луценко.

Генпрокурор сообщил, что приближенный к Саакашвили гражданин Украины Северион Донгадзе обратился к посреднику Курченко, который находится в Москве, с предложением финансировать деятельность Саакашвили в обмен на интересы олигархов. И, якобы, Саакашвили согласился.

«Зафиксировано получение с российской стороны до окружения Саакашвили около полумиллиона долларов США. Примерно половину суммы вручили Донгадзе под контролем украинских спецслужб – с переписыванием номеров и купюр и фиксацией операции передачи», - уточнил Луценко.

Печерский районный суд Киева 6 декабря арестовал на 60 суток  Дангадзе.

Генпрокурор Юрий Луценко на специальном брифинге пояснил, почему утром 5 декабря был задержан экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили. По его словам, бывший президент Грузии пытался захватить госвласть в Украине.

«Сперация касается сотрудничества ряда политиков, в первую очередь Михаила Саакашвили, с членами преступной группировки Януковича, в частности Сергея Курченко, за деньги которых Саакашвили и приближенные к нему лица проводили финансирование инициированных им акций протеста с целью захвата государственной власти в Украине, а также содействия членам преступной группировки Януковича-Курченко, прекращения их уголовного преследования и возобновления контроля над активами, которые они за это время приобрели уголовным путем», - заявил Луценко.

Генпрокурор сообщил, что приближенный к Саакашвили гражданин Украины Северион Донгадзе обратился к посреднику Курченко, который находится в Москве, с предложением финансировать деятельность Саакашвили в обмен на интересы олигархов. И якобы Саакашвили согласился.

«Зафиксировано получение с российской стороны до окружения Саакашвили около полумиллиона долларов США. Примерно половину суммы вручили Донгадзе под контролем украинских спецслужб – с переписыванием номеров и купюр и фиксацией операции передачи», - уточнил Луценко.

 
ForUm

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