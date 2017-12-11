ООО «Золотой мандарин ойл», на счета которого по сфальсифицированному первым заместителем министра юстиции Украины Натальей Бернацкой решению Европейского суда по правам человека, были перечислены 54 миллиона грн государственных средств, оказалось фигурантом еще одного уголовного производства о мошеннических действиях с финансовыми средствами.

Об этом сообщил один из сотрудников Министерства юстиции.

«Еще в 2014 году директор ООО «Золотой мандарин ойл» Александр Биланчик был признан виновным в совершении мошеннических действий с финансовыми ресурсами при получении кредита от государственного «Родовид Банка» на сумму более 240 миллионов грн», - рассказал источник.

По его словам, общая задолженность компании перед банком достигла более чем 700 миллионов грн.

«Общая задолженность «Мандарина» перед «Родовид Банком» составила более 700 миллионов грн, предметом обеспечения были права требования на мазут у «Киевэнерго». За это, в свою очередь, и были получены деньги у Министерства», - отметил информатор.

Как он утверждает, по решению Соломенского районного суда г. Киева, Биланчик был освобожден от уголовной ответственности и передан на поруки трудовому коллективу.

«В июне 2014 года Соломенский суд принимает решение, согласно которому Биланчик полностью освобождается от уголовной ответственности и передается на поруки трудовому коллективу. Можете представить, чего и сколько это стоило», - рассказал источник.

Как сообщалось ранее, 8 декабря Национальное антикоррупционное бюро Украины провело в Министерстве юстиции обыск, установив факт уничтожения доказательств растраты 54 миллионов грн госсредств, выплаченных по сфальсифицированному при переводе на украинский язык тексту решения ЕСПЧ. Основным фигурантом дела оказалась первый заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая.