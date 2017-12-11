За полгода правом безвизовых поездок в страны Европейского Союза воспользовались 355 тысяч граждан Украины, сообщает Госпогранслужба.

При этом более 128 тысяч украинцев использовали для путешествий авиационный транспорт, 227 тысяч – путешествовали автомобилями и железной дорогой и незначительное количество граждан направлялись через морские пункты пропуска.

Больше всего украинцы направлялись через границу с Польшей и Румынией – почти 90 тыс. и 65 тыс. человек соответственно. В ГПСУ отметили, что в целом общую границу с ЕС пересекли 64% безвизовиков.

«Конечно, определенный «ажиотаж» среди желающих беспрепятственно путешествовать наблюдался в первые месяцы действия безвиза – в среднем пограничники оформляли до 80 тыс. украинцев за месяц. Сейчас наблюдается уменьшение количества путешествующих в безвизовом порядке. В ноябре этот показатель составлял 32,5 тысячи человек», - отметили в ведомстве.

В то же время, общее количество поездок граждан Украины в европейские страны за три летних месяца 2017 года выросло на 10% по сравнению с аналогичными тремя месяцами 2016 года.

В рамках подготовки к безвизу 157 пунктов пропуска были оснащены современным биометрическим оборудованием, в том числе 97 пунктов пропуска для контроля по отпечаткам пальцев. На сегодня созданная пограничными ведомством система биометрического контроля функционирует во всех авиационных, международных и межгосударственных пунктах пропуска на границе со странами ЕС.

Кроме того, в рамках безвиза украинские пограничники получили доступ к базам данных Интерпола в 126 международных и межгосударственных пунктах пропуска. Это позволило с начала года обнаружить почти 2 тыс. разыскиваемых лиц, 657 паспортных документов и 198 похищенных транспортных средств.

Напомним, безвизовый режим между Украиной и ЕС вступил в силу с полуночи 11 июня.