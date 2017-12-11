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В Турковском районе Львовской области в лесном массиве обнаружили мертвыми отца и сына, сообщает отдел коммуникации облполиции.

«10 декабря в Турковское отделение полиции позвонил 22-летний житель одного из сел района. Мужчина сообщил, что в лесном массиве вблизи села обнаружены двое местных мужчин – сын и отец – в возрасте 71 и 50 лет, без признаков жизни», - говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.
ForUm

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