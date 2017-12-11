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За прошедшие сутки зафиксировано 35 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований, военнослужащие ВСУ отвечали противнику огнем из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Вследствие вражеских обстрелов четверо украинских военнослужащих получили легкие ранения, еще один получил боевую травму. Их жизни ничто не угрожает», - говорится в сводке.

НВФ продолжают вести огонь по позициям Вооруженных сил Украины, применяя минометы различных калибров.

На луганском направлении враг активизировался с наступлением сумерек. Из минометов различных типов противник неоднократно вел огонь по оборонным укреплениям в районе Трехизбенки, Крымского, Новотошковского, Травневого и Зайцево. Кроме того, у этих населенных пунктов, а также недалеко от Лозового, Новоалександровки, Светлодарска и Луганского боевики интенсивно применяли гранатометы различных типов и легкое пехотное вооружение.

На донецком направлении эпицентром противостояния остаются окраины Авдеевки. В частности, более трех десятков мин 82-го калибра в вечернее время захватчики выпустили по позициям сил АТО вблизи шахты Бутовка. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали защитников Каменки, Авдеевки и Красногоровки. А на Приазовье из стрелкового оружия противник беспокоил защитников Старогнатовки.
ForUm

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