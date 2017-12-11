Мэр Киева Виталий Кличко поздно вечером в воскресенье проверил, как убирают столичные улицы во время первого снегопада. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе городского головы.

Кличко проехался по городу и без предупреждения заехал на некоторые ДЭУ. Работой дорожников Оболонского района мэр остался недоволен.

«В Оболонском ДЭУ увидел такую ​​картину: спецтехника, которая должна убирать дороги, стоит во дворе. Тракторы, которые должны убирать пешеходные переходы, тротуары, также стоят. Говорят, что нет трактористов. Часть техники, как мне сказали, сломалась, хотя отчитывались, что она готова к зимнему сезону, - отметил Кличко. - В понедельник проведу совещание, будем разбираться с этой ситуацией. Потому что то, что в некоторых ДЭУ стоит без дела техника, - это неприемлемо».

Мэр заявил, что нужно систематизировать работу в «Киевавтодоре», чтобы «нареканий не было».

Этой ночью, по данным дорожников, киевские улицы убирали 313 единиц спецтехники.