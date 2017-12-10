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В России на фестивале документального кино «Артдокфест» в Москве неизвестные пришли на показ фильма «Полет пули» о войне на Донбассе и угрожали сорвать его второй показ в воскресенье, 10 декабря. Об этом сообщает Радио Свобода.

Автор фильма Беата Бубенец обнародовала в Facebook запись разговора неизвестных с президентом фестиваля Виталием Манским: двое мужчин и женщина утверждали, что фильм прославляет бойцов украинского добровольческого батальона «Айдар», которые, по их утверждениям, якобы «убивали и насиловали людей». Неизвестные пригрозили, что 10 декабря на второй показ фильма «Полет пули» их «придет пятьсот» и сорвет этот показ. Один из неизвестных при этом утверждал, что с 2014 года находится на Донбассе.

Также 9 декабря организаторы фестиваля сообщили, что были вынуждены окончательно отказаться от показа еще одного фильма о войне на Донбассе под названием «Война ради мира». Ранее намерение показать этот фильм на фестивале вне конкурса вызвало недовольство сторонников сепаратистов и гибридных российских сил на Донбассе, и организаторы сначала были вынуждены перенести показ этого фильма в другое помещение, в Чешский культурный центр в Москве.

9 декабря организаторы фестиваля сообщили, что вокруг показа этого фильма в Москве «определенными группами людей и СМИ была создана нездоровая атмосфера, стали возникать различные обвинения и угрозы», и Чешский центр решил, что «напряженная атмосфера вокруг показа фильма может привести к нежелательным инцидентам на территории посольства Чехии». По сообщению, «исходя исключительно из заботы о комфорте и безопасности гостей, по согласованию с дирекцией «Артдокфест», было принято решение отказаться от показа фильма «Война ради мира».

7 декабря кинотеатр «Каро 11 Октябрь» в Москве, где проходит показ фильмов фестиваля, без объяснения причин снял с показа фестивальный фильм «Мустафа» - о лидере крымскотатарского национального движения Мустафе Джемилеве. В дирекцию «Артдокфест» поступил официальный запрос из московского отделения Центра противодействия экстремизму с просьбой предоставить запись этого фильма. Организаторы фестиваля были вынуждены отказаться от его показа.

 
ForUm

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