В Киеве загорелся дом на улице Щекавицкой, 19/33, который является историческим памятником. Об этом сообщает Украиснкая правда со ссылкой на ГосЧС.

На месте происшествия работают пожарные. Также на месте происшествия есть авто спасательной службы, патрульной полиции и скорая.

Сотрудник спасательной службы сказал, что из-за большой задымленности причины возгорания пока не установлены.

Ранее КГГА обратилась в правоохранительные органы с ходатайством о умышленности поджога на Подоле.

«У владельца здания на Волошской уже какая-то странная традиция. Эта же компания – ПКП «Подол-Бизнес» - также является владельцем еще одного, уже скандального, к сожалению, здания на ул. Щекавицкой, 19/33. То есть, уже не первый раз, по моему мнению, эта компания доводит достопримечательности к разрушению», - заявил заместитель председателя КГГА Алексей Резников

Здание на улице Щекавицкой, 19/33 является нововыявленным объектом культурного наследия.

В феврале 2014 полуразрушенный дом на Щекавицкой, 19/33 дымел несколько дней, но, по словам местных жителей, городские службы тогда ничего не делали, ссылаясь на то, что это – частная собственность.

Прокуратура Киева в 2014 году открывала уголовное производство по ч. 1 ст. 367 УК Украины (служебная халатность), в отношении руководителей двух частных фирм, действия которых привели к разрушению старинного здания в исторической части Подола.

В апреле 2017 в доме выламывали окна, разбивали стены и перекрытия гидромолотами.