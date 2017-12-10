Газета The New York Times узнала от приближенных лиц президента США Дональда Трампа его распорядок дня.



По информации издания, Трамп просыпается в 05:30 и начинает день с просмотра телевизора. Сначала он включает телеканал CNN, затем переключается на шоу Fox&Friends на Fox News, иногда смотрит передачу Morning Joe, передает УНИАН.

Всего же, как отмечает газета, Трамп проводит у телевизора от четырех до восьми часов в день. Также отмечается, что прямо после пробуждения президент США начинает писать в твиттер. Иногда с самого утра он прямо в пижаме идет в переговорную комнату Белого дома, чтобы подписать документы.

