За прошедшие сутки зафиксировано 39 нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков, подразделения Вооруженных сил Украины отвечали противнику огнем из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

По данным пресс-центра АТО, вследствие вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

На луганском направлении боевики неоднократно из 120-мм минометов, зенитной установки, вооружения БМП и стрелкового оружия вели огонь по оборонным укреплениям у Троицкого и Крымского. Во время огневых провокаций в районе Луганского и Попасной противник несколько раз обстреливал украинские опорные пункты из минометов 82-го калибра и гранатометов. Из вооружения БМП боевики нарушали перемирие вблизи Зайцево, а из пулеметов осуществляли обстрелы по опорным пунктам неподалеку Новоалександровки и Светлодарска.

На донецком направлении враждебная активность сосредоточилась в районе Авдеевки. Здесь захватчики из 82-мм минометов вели огонь по защитникам Песков и шахты Бутовка, а из пехотного вооружения обстреливали южные окраины Авдеевки. Кроме того, на Приазовье незаконные вооруженные формирования открывали огонь из гранатометов и вооружения БМП по защитникам Водяного и Талаковки.