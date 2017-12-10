9 декабря в 16:10 в службу спасения «101» поступила информация о пожаре в селе Берховка Бахмутского района Донецкой области.
Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.
До прибытия спасателей, сотрудники скорой медицинской помощи госпитализировали пострадавшего ребенка 2017 г.р., в реанимационное отделение больницы Бахмута с диагнозом – ожоги I-III степеней.
В 20:10 ребенок скончался в больнице.
Пожар локализован в 16:42, ликвидирован в 16:55.
Причина возникновения пожара устанавливается соответствующими специалистами.
По данным полиции области, двухмесячный мальчик получил 90% ожогов тела.
Как предварительно установлено, в частном доме у детской кровати находился самодельный обогреватель, от которого и загорелась кровать. Мать в это время отсутствовала и находилась во дворе.
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