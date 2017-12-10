В течение 9-го и в ночь на 10 декабря в результате осложнения погодных условий (дождь, мокрый снег, налипание мокрого снега), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 84 населенных пунктов в 2 областях, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, во Львовской области обесточены 43 населенных пункта, в Закарпатской – 41.

Кроме того, вследствие интенсивных осадков в виде дождя (30 мм) и резкого поднятия уровня грунтовых вод, ручьев, захламленности сточных канав и дренажных систем произошло подтопление 8 дворов в Ужгороде и Ужгородском районе.

Работы по откачке продолжаются. Погибших и травмированных нет.