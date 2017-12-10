Сотрудники Госпогранслужбы задержали двух контрабандистов, которые с помощью квадрокоптера пытались переправить сигареты за границу.

На украинско-польской границе пограничники отдела «Краковец» получили информацию от польских коллег о наблюдении ими полета беспилотного летательного аппарата.

Пограничники обоих государств немедленно начали поиск лиц, причастных к нарушению.

Через некоторое время недалеко от границы украинские пограничники обнаружили микроавтобус и двух мужчин. В транспортном средстве нашли наскоро собранный квадрокоптер марки «Фантом» и 3 блока сигарет, подготовленных для перемещения с его помощью. Нарушителями оказались жители Львовщины, отец и сын 1958 и 1981 г.р.

За нарушение пограничного режима в отношении граждан составлены протоколы об административном правонарушении. Кроме того, по факту обнаружения признаков уголовного преступления по ст. 282 УК «Нарушение правил использования воздушного пространства» пограничники проинформировали представителей Нацполиции. По завершению осмотра места происшествия оперативно-следственная группа изъяла коптер и табачные изделия, а граждан в сопровождении сотрудников полиции направили для проведения дальнейших следственных действий.