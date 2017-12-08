Генерал-полковник в отставке Николай Ткачев назвал глупостью заявления о его причастности к гибели малайзийского Boeing MH17 в июле 2014 года.



«Я не знаю, кто что там говорит, но это очевидная глупость и дурь», - сказал он ТАСС, комментируя опубликованное в пятницу расследование группы Bellingcat и The Insider.

«Я много лет живу в Екатеринбурге, занимаюсь военно-патриотическим воспитанием детишек. Нахожусь в постоянном контакте с общественными организациями, участвую в различных публичных мероприятиях и всегда в поле зрения средств массовой информации. Больше добавить мне нечего», - сказал Ткачев.

Ранее исследовательская группа Bellingcat совместно с журналистами издания The Insider опубликовала результаты расследования, в котором утверждается, что главный военный инспектор, генерал-полковник в отставке Николай Ткачев является ключевой фигурой в деле о сбитом в небе над Донецкой областью малайзийском Boeing MH17.