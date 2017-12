Экспертам удалось установить личность ключевого фигуранта, разыскиваемого Совместной следственной группой по делу о сбитом малайзийском Боинге MH17, — это генерал-полковник Николай Федорович Ткачев, главный инспектор Центрального военного округа России. Об этом говорится а совместном расследовании The Insider и Bellingcat.

То, что голос разыскиваемого следствием лица идентичен голосу генерала Ткачева, подтвердили две независимые экспертизы. Сам Ткачев отрицает, что был в Украине.

28 сентября 2016 года возглавляемая Нидерландами Совместная следственная группа (ССГ), расследующая дело о сбитом Боинге, опубликовала призыв к свидетелям о содействии в опознании людей, подозреваемых в причастности к инциденту со сбитым в Украине Боингом Малайзийских авиалиний. Один из них имел позывной «Дельфин», а в перехваченных телефонных разговорах (прилагавшихся к призыву ССГ) к нему обращались «Николай Федорович». Другой был известен как «Орион» (и Андрей Иванович).

ССГ не уточняет, какую конкретно роль эти люди сыграли в трагедии, но причисляет их к ключевым фигурантам этого дела. Теперь, год спустя после призыва ССГ, мы можем с уверенностью сказать, что под позывным скрывался не кто иной, как генерал-полковник Николай Федорович Ткачев, главный инспектор Центрального военного округа России.

В перехваченной записи к «Дельфину» обращаются «Николай Федорович», не называя его фамилии. Из других перехваченных разговоров известно, что участники боевых действий не всегда называют друг друга реальными именами: скажем, Сергей Николаевич Дубинский (он же «Хмурый») обозначался в переговорах как Сергей Николаевич Петровский. В данном случае имя-отчество тоже могли быть ненастоящими (хотя и тот факт, что «Дельфин» инстинктивно поправляет «Ориона», когда тот по ошибке называет его «Федор Николаевич», скорее указывал на реальность имени). Так или иначе, переговоры указывали на то, что «Дельфин» является статусным военным, в момент разговора находящимся не в зоне боевых действий («Орион» отчитывается перед ним, называя его на «вы», тот отвечает ему на «ты»; «Орион» также предполагает, что «»Дельфин знает боевой устав»; наконец, «Орион» пытается отговорить «Дельфина» от приезда в зону боевых действий на основании того, что это опасно).

Крымский блогер Борис Рожин, писавший под ником Colonelcassad и известный своими связями среди сепаратистов, определял «Дельфина» как приехавшего из России «отпускника-куратора», чьей задачей было «вылепить из аморфной кучи ополченческих отрядов более-менее рабочую армейскую структуру» в «ЛНР» (причем с задачей этой «Дельфин», по словам Рожина, не справился).

Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с The Insider сообщил, что встречался с «Дельфином» и «Орионом» в штабе в Краснодоне в конце июля и что по его сведениям «Дельфин» был отставным российским генералом.

Только один из найденных Bellingcat и The Insider в открытом доступе ныне живущих российских военных был одновременно и генералом, и Николаем Федоровичем — генерал-полковник Николай Федорович Ткачев. Оставалось лишь определить, является ли генерал Ткачев тем самым «Дельфином».

Николай Федорович Ткачев — участник первой и второй чеченских войн, служил в разных военных округах (см. таймлайн ниже), дослужился до генерал-полковника и командующего войсковой частью 20650, официально расформированной 8 сентября 2014 года (два месяца спустя после крушения Боинга). При этом сам он был уволен со службы указом от 10 декабря 2010 года.

Генерал-полковник Ткачев (слева), министр обороны Сирии Дауд Раджа (в центре), генерал-майор Кужеев (справа)

В разговоре с The Insider генерал Ткачев заявил, что после возвращения из Сирии он стал главным инспектором Центрального военного округа, а в 2017 году стал также главой попечительского совета Екатеринбургского военного училища. При этом он заявил, что после своего возвращения в 2012 году он «из Екатеринбурга никуда не выезжал» и в Украине в 2014 году не был.

9 мая 2014 года генерал Ткачев провел в Екатеринбурге, на видео он запечатлен среди генералов, принимающих парад.

Следующее упоминание о Ткачеве в открытых источниках относится к 23 августа 2014 года, когда он встретился в Чебаркуле с атаманом Оренбургского войскового казачьего общества.

Именно между этими двумя встречами и происходят главные события, относящиеся к делу о сбитом Боинге. И если «Дельфин» — это генерал Ткачев, то между митингом в Екатеринбурге и встречей с казаками в Чебаркуле он успел посетить Краснодон.

После того, как генерал Ткачев был определен как лицо, наиболее соответствующее описанию «Дельфина», оставалось лишь сверить голос из прослушки с голосом генерала. В открытом доступе сколь-нибудь длинных фрагментов речи генерала Ткачева не обнаружилось. Чтобы получить образец его речи в хорошем качестве, The Insider связался с генералом под предлогом интервью о Суворовском училище (редакция приносит свои извинения генералу Ткачеву в связи с тем, что ввела его в заблуждение относительно реальной цели звонка, и в свое оправдание может сослаться лишь на высокую общественную значимость исследуемой темы).

Поскольку сходство голосов неочевидно (записи были сделаны при разных обстоятельствах, поэтому тон, темп и эмоциональный фон речи различаются), The Insider и Bellingcat обратились за помощью к двум специализированным организациям: Национальному центру медиа-криминалистики Университета Колорадо в Денвере (National Center for Media Forensics at the University of Colorado at Denver) и Литовскому центру судебной экспертизы. Университет Колорадо оценивал только сам по себе голос посредством автоматизированной системы, в то время как Литовский центр использовал также лингвистический анализ.

Национальный центр медиа-криминалистики в Университете Колорадо сравнил голоса на основе стандартного анализа коэффициента вероятности (Likelihood Ratio — LR). В своем тесте они использовали программный пакет BATVOX от AGNITIO/NUANCE. Анализ сравнивал характеристики голоса и фонемы двух наборов образцов: образец А включал пять сегментов беседы, опубликованных JIT в сентябре 2016 года, а в примере B — две беседы, проведенные The Insider в ходе интервью с генералом-полковником Ткачевым в октябре и ноябре 2017.

Сравнение спикеров дало коэффициент вероятности (LR) 428.

Вывод Университета Колорадо обобщен следующим образом: «Вероятность того, что спикер «Дельфин» — это тот же человек, что и спикер в аудиозаписи «call_13-11-46_OUT_8***.aac» в 428 раз выше того, что «Дельфин» — это другой человек. Анализ подтверждает гипотезу о том, что спикер «Дельфин» — это тот же человек, что и спикер в аудиозаписи «call_13-11-46_OUT_8***.aac».

Значение 428 для совпадения голосов по стандартам Европейской сети институтов судебной экспертизы означает «достаточно сильным подтверждением» («moderately strong support») гипотезы о том, что «Дельфин» и Ткачев - одно и то же лицо.

В данном конкретном случае это означает следующее: вероятность того, что голос «Дельфина» является голосом генерала Ткачева, в 428 раз выше, чем то, что это голос случайно выбранного русского мужчины.

Литовский центр судебной экспертизы провел анализ по каждому разговору «Дельфина» отдельно, чтобы сопоставить их с двумя телефонными разговорами The Insider с генералом Ткачевым. Анализ проводили руководитель департамента фоноскопической экспертизы Бернардас Шальна с экспертной квалификацией в «речи, голосе и звуке и инструментах их записи» с 25-летним опытом судебной экспертизы, а также Жавинта Пикутене и Елена Шальнайте — ведущие эксперты департамента с 23- и 20-летним опытом проведения подобных экспертиз соответственно.

Эта группа экспертов «сравнила особенности речи и голоса X» (то есть четыре фрагмента голоса «Дельфина» в перехваченных разговорах) и Y (то есть генерала Ткачева в его двух разговорах с The Insider). Из четырех фрагментов голоса Дельфина два получили оценку «вероятное совпадение» и два «совпадение с высокой степенью вероятности».

Отмечается, что выводы обеих голосовых экспертиз указывают на то, что «Дельфин» и генерал Ткачев с очень высокой степенью вероятности являются одним и тем же лицом. Если же учесть еще ряд факторов, которые не принимались экспертизой во внимание (имя Николай Федорович, высокое воинское звание, ряд других более мелких совпадающих деталей — таких, как музыка вместо гудка на телефоне), то все это вместе делает возможность ошибки статистически абсолютно невероятной. Иными словами, можно с полной уверенностью утверждать, что «Дельфин» — это генерал-полковник Николай Федорович Ткачев.

Напомним, «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная следственная группа установила, что самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук», доставленного на территорию Донбасса из Российской Федерации.

По данным Bellingcat, «Бук» на оккупированный Донбасс перевозил отставной российский офицер Сергей Дубинский.

Служба безопасности Украины вызвала на допрос подозреваемого в причастности к крушению самолета Malaysia Airlines в 2014 году российского военного Сергея Дубинского и еще 4 россиян.