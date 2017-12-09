Президент США Дональд Трамп одобрил санкции против России за нарушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщает издание Politico.

Сообщается, что Министерство торговли США примет меры в отношении российских компаний, которые снабжали технологиями разработчиков запрещенного оружия. В ведомстве назвали данные меры намерением «изменить экономические планы» российского правительства, передает 112 Украина.

Как сообщается, Министерство торговли США «накажет российские компании, которые предоставили технологии, чтобы помочь разработать новое оружие, запрещенное договором».

По словам представителя администрации, целью введения санкций является «изменить экономические расчеты» российского правительства и сообщить России, что администрация Трампа серьезно отнесется к нарушениям договора. Решение о введении санкций в отношении РФ было принято после продолжительного анализа, проведенного Советом национальной безопасности, сообщил представитель администрации.

Кроме того, как заявил чиновник, в дополнение к новым санкциям министерство обороны начнет исследования и разработки по новой ядерной крылатой ракете, как это предусмотрено в недавно утвержденном оборонном бюджете страны. Он пояснил, что исследование будет включать в себя оценку вариантов проектирования новой наземной ядерной крылатой ракеты, которая разрешена в соответствии с договором.

Напомним, Комитеты по вооруженным силам сената и палаты представителей США одобрили выделение 58 миллионов долларов на меры в ответ на нарушение Россией договора о ликвидации ракет малой и средней дальности (РСМД).

Ранее сообщалось, что председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Эд Ройс внес поправку в законопроект по обороне на 2018 год о введении новых санкций в отношении России за нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году президентом СССР Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Согласно документу, обе стороны не могут испытывать и развертывать крылатые, а также баллистические ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности.