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Скончался артист театра и кино Леонид Сергеевич Броневой, сообщил директор московского театра «Ленком».

«Леонид Сергеевич скончался сегодня в больнице в Москве после тяжелой болезни», - сказал Марк Варшавер, передает Русская служба ВВС.

Он добавил, что прощание с Броневым состоится в "Ленкоме", о времени будет сообщено дополнительно.

Актеру было 88 лет.

В кино Броневой пришел поздно – в 36 лет – и снялся в 40 фильмах. Звездой его сделали три роли: Мюллера в «Семнадцати мгновениях весны», Доктора в «Формуле любви» и Велюрова в «Покровских воротах».

В 2012 году 83-летний актер перенес инфаркт, но снова вышел на сцену «Ленкома», где играл с конца 1980-х.

 
ForUm

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