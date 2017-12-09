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Социальную сеть «ВКонтакте» заподозрили в связях с президентом США Дональдом Трампом и желании помочь его предвыборной кампании 2016 года. Об этом сообщает The Washington Post.

Как утверждает издание, директор по работе с партнерами «ВКонтакте» Константин Сидорков в 2016 году несколько раз обращался в предвыборный штаб Трампа с предложением завести миллиардеру аккаунт в соцсети. В сообщениях он также обещал помощь в продвижении профиля на сервисе. «Наша аудитория — 100 миллионов человек. Это будет громкой новостью в России», — писал Сидорков накануне выборов президента США.

Идея приглянулась директору по социальным медиа Трампа Дэну Скавино (Dan Scavino). О подробностях его сотрудничества с Сидорковым ничего неизвестно, страницы во «ВКонтакте» у президента США пока нет. В свою очередь, Скавино никак не прокомментировал ситуацию.

По словам Сидоркова, его работа в 2016 году заключалась в привлечении знаменитостей в социальную сеть. «Было бы довольно абсурдно думать, что аккаунт во «ВКонтакте» мог бы повлиять на выборы в США. Я ежедневно посылал десятки подобных писем людям по всему миру», — пояснил он.

Во «ВКонтакте» подтвердили, что приглашали Трампа в социальную сеть, но не получили ответа. Как заявили в компании, «на волне популярности этой темы» они также пытались связаться со штабом Хиллари Клинтон, подчеркнув, что приветствуют регистрацию международных знаменитостей в соцсети, передает TJournal.

По материалам: lenta.ru.
ForUm

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