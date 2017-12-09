Прокуратура Сумской области согласовала сообщение о подозрении 41-летнему сумчанину, который пытался совершить террористический акт на одном из военных объектов в День Вооруженных сил Украины.

Как сообщает пресс-служба ведомства, действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 15 / ч. 2 ст. 258 (законченное покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору) УК Украины.

В пятницу, 8 декабря 2017, по ходатайству следователя, согласованному с прокурором, злоумышленнику избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время установлено, что подозреваемый получил задание от кураторов, согласно которому он должен был 6 декабря текущего года совершить террористический акт на одном из военных объектов Сум. Взрывное устройство, эквивалентное почти двум килограммам тротила, подозреваемый забрал с оговоренного места в парке культуры и отдыха имени И.М. Кожедуба в Сумах.

На следующий день сотрудники СБ Украины задержали его при попытке заложить взрывчатку под военным объектом.

Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.