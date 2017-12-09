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Ситуация в районе проведения АТО осложнилась: за прошедшие сутки зафиксировано 28 нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков, подразделения ВСУ отвечали противнику огнем из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр штаба.

«Вследствие вражеских обстрелов погибли четыре военнослужащих Вооруженных сил Украины, один ранен, еще один получил боевую травму», - говорится в сводке.

Также боевики активизировали применение беспилотников.

На луганском направлении еще в светлое время суток НВФ со всего имеющегося пехотного вооружения и 120-мм минометов вели огонь по позициям сил АТО вблизи Травневого. Здесь они выпустили более полусотни мин. С наступлением сумерек вражеский огонь переместился немного севернее – в район КПВВ «Золотое». Его планируют открыть сегодня, 9 декабря, пока будет длиться ремонт пешеходного моста в Станице Луганской. В частности, боевики из 82-мм минометов и гранатометов обстреливали подступы к Катериновке, Новоалександровке и Крымскому, а из стрелкового оружия и гранатометов – оборонительные укрепления у Золотого. Также из  пехотного вооружения боевики стреляли у Луганского и Зайцево.

На донецком направлении пик вражеской огневой активности пришелся на первую половину суток. В частности, оккупанты активно вели обстрелы из минометов и всего спектра пехотного вооружения в районе Водяного на Приазовье и в пригороде Авдеевки. Вблизи Каменки позиции ВСУ активно обстреливал вражеский снайпер. С наступлением ночи под огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия попали защитники шахты Бутовка.

Кроме того, в районе Водяного, Авдеевки, Травневого, Северска и Станицы Луганской зафиксирован пролет БПЛА, запрещенных минскими договоренностями.
ForUm

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