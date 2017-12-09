Венецианская комиссия призвала Украину внести изменения в «языковую статью» закона об образовании по русскому языку.

Об этом говорится в решении Венецианской комиссии относительно положений нового Закона Украины «Об образовании» относительно преподавания на государственном языке, языке меньшинств и других языках, сообщает пресс-служба Совета Европы.

«Новый закон не предоставляет никаких решений для языков, не являющихся официальными языками ЕС, в частности для русского языка, наиболее используемого негосударственного языка. Менее благоприятное отношение к этим языкам трудно оправдать, и поэтому поднимает вопрос дискриминации», - говорится в решении, передает Европейская правда.

Венецианская комиссия считает, что решить эту проблему поможет внесение изменений в 7 статью и замена этого положения более сбалансированным.

Как известно, согласно новому закону об образовании, лицам, принадлежащим к нацменьшинствам, гарантируется право на обучение в коммунальных учебных заведениях для получения дошкольного и начального образования, наряду с государственным языком, языком соответствующего национального меньшинства.

Если ребенок принадлежит к национальному меньшинству, в саду и начальной школе он может изучать свой язык некоторое количество предметов.

А с 5 класса, если речь идет об официальном языке ЕС – «одну или несколько дисциплин». А если речь не идет об официальном языке ЕС, например, русском, - это лишь язык и литература своего меньшинства.

Напомним, 8 декабря Венецианская комиссия приняла решение относительно положений нового Закона Украины «Об образовании» относительно преподавания на государственном языке, меньшинств и других языках. Венецианская комиссия не поддержала претензии Венгрии к языковой статье украинского закона.