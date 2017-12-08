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Предприниматели, торгующие на рынке хозяйственных товаров возле Дарницкого вокзала в Киеве, перекрыли движение на улице Бориспольской в связи с демонтажем рынка.

Об этом сообщает Украинская правда.

«Сегодня пришли и разбили рынок. Люди перекрыли движение», - рассказала одна из арендаторов Ольга.

По ее словам, никакого предупреждения о демонтаже не было, а демонтировали под покровом ночи. Сейчас люди пытаются спасти свой товар.

В КП «Киевблагоустройство» сообщили, что демонтаж проводила подрядная организация по их требованию, поскольку рынок незаконный.

«Это плановые работы по демонтажу. У этого рынка нет никаких документов: ни на землю, ни права собственности», - сказал и.о. директора КП «Киевблагоустройство», депутат Киевсовета Андрей Андреев.

Он отрицает, что людям не сообщали.

«Им выносили уже два предписания. Ни на один реакции не было, инспектор обращался к администрации этого объекта, также реакции не было. Поэтому сегодня было подписано поручение на демонтаж, и начались демонтажные работы», - пояснил Андреев.

По его словам, сейчас коммунальщики дали возможность арендаторам забрать свои товары.

«Пути назад не будет. Забирайте товары, потому что если начнет работать трактор, то эти товары повредит. Рынок будет полностью демонтирован, это только вопрос времени», - сказал и.о. директора КП «Киевблагоустройство».
ForUm

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