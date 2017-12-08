В ходе рабочего визита в Литву Президент Украины Петр Порошенко принял участие в торжественном открытии «Украинского сквера» в Вильнюсе. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

Порошенко напомнил, что во время визита президента Литвы Дали Грибаускайте в Украину в декабре 2016 года она открыла в Киеве «Литовский сквер».

«Сегодня, во время моего визита в Литву, мы имеем большую честь открыть «Украинский сквер» в Вильнюсе рядом с памятником Тарасу Шевченко», - сказал он.

«Это очень символично, потому что нельзя себе представить лучших отношений между странами, чем сейчас между Украиной и Литвой. Нельзя себе представить лучших отношений между украинским и литовским народами. Наша сегодняшняя встреча здесь является ярким тому подтверждением», - сказал Президент.

«И главное – уникальные отношения между людьми является ярким подтверждением стратегического партнерства между двумя нашими государствами и двумя нашими народами», - подчеркнул Президент Украины.

Он также поблагодарил Литву за твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Украинский сквер» располагается в Старом городе Вильнюса. В феврале 2017 от Администрации самоуправления Вильнюса был получен согласованный план расположения сквера. В течение года решались технические вопросы по обустройству его территории. С литовской стороной также был согласован вопрос об установлении таблички с названием сквера на литовском и украинском языках - «Ukrainos skveras - Український сквер» - по аналогии с «Литовским сквером» в Киеве.