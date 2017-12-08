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Фигуранты расследований НАБУ – бывший депутат от «Народного фронта» Николай Мартыненко и внефракционный депутат Борислав Розенблат – посещают Администрацию Президента.

Об этом говорится в сюжете программы «Схемы».

АП расположена на улице Банковой в Киеве. Именно здесь съемочная группа программы снимала посетителей этого здания и обнаружила, что среди гостей – фигуранты уголовных производств, судьи нового Верховного суда, бизнесмены и не только.

Так, 1 декабря Администрацию Президента в сопровождении охранника посетил бывший народный депутат от «Народного фронта» Николай Мартыненко – фигурант расследования НАБУ. В апреле его задержали по обвинению в растрате средств госпредприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат». Сам он отказался комментировать свой визит.

Через три дня после посещения АП у Мартыненко был суд, на котором он просил отменить его обязанность – сдать на хранение свои загранпаспорта. В конце концов, несмотря на протест прокуроров, суд исключил это условие и вернул Мартыненко документы для выезда за границу.

10 ноября в Администрацию Президента заходит нардеп Борислав Розенблат.    

В октябре следователи просто в самолете обыскали Розенблата, чтобы, по их словам, исключить вывоз доказательств по делу. Тогда у него изъяли мобильные телефоны, ювелирные изделия с камнями, похожими на бриллианты, платежные карточки из зарубежных банков, дипломатический и заграничный паспорта.

Розенблат заявил, что пришел в офис президента именно по этому делу.

«Хочу узнать, как там мое заявление о защите моих конституционных прав. Против меня совершили преступление работники НАБУ, я об этом заявлял с трибуны Верховной Рады Украины. Я писал заявление на имя президента. Он как гарант Конституции должен защитить. Был незаконный обыск у меня в самолете, задержания меня, и вообще это дело, которое ведется против меня, антиконституционное», - так объяснил Розенблат цель своего визита на Банковую.
ForUm

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