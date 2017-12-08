Украина выступает за соблюдение норм международного права и необходимость выполнения соответствующих решений Совета безопасности ООН о статусе Иерусалима, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

«Считаем, что мировое сообщество должно сосредоточить все усилия, в том числе в рамках СБ ООН, с целью предотвратить насилие и побудить стороны к немедленному возобновлению переговорного процесса по ближневосточному мирному урегулированию», – говорится в заявлении.

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля. Он также распорядился, чтобы Госдепартамент начал процесс переноса посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Арабские и мусульманские страны выступили с предупреждением, что любое решение о переносе посольства США может усилить напряженность в регионе и перечеркнуть усилия США по достижению арабо-израильского мирного соглашения.

7 декабря на Западном берегу реки Иордан произошли столкновения.

Посольство Украины в Израиле рекомендовало украинцам воздержаться от посещения Западного берега реки Иордан и Восточного Иерусалима