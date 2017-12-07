Посольство Украины в Израиле рекомендует украинцам воздержаться от посещения Западного берега реки Иордан и Восточного Иерусалима, сообщает пресс-служба посольства.

«В связи с решением президента США о признании Иерусалима столицей Израиля и о переводе посольства США в Иерусалим, существует вероятность обострения ситуации безопасности на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме из-за террористических угроз», – говорится в сообщении.

Посольство рекомендует гражданам Украины избегать посещения в ближайшее время этих мест. Тем гражданам, которые уже находятся на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме рекомендуют проявить бдительность и избегать скоплений людей.

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля. Он также распорядился, чтобы Госдепартамент начал процесс переноса посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Арабские и мусульманские страны выступили с предупреждением, что любое решение о переносе посольства США может усилить напряженность в регионе и перечеркнуть усилия США по достижению арабо-израильского мирного соглашения.

7 декабря на Западном берегу реки Иордан произошли столкновения. Протестующие палестинцы поджигали автопокрышки и бросали камни в израильских солдат. Те отвечали резиновыми пулями, слезоточивым газом и боевыми патронами.

В Газе, по сообщению Рейтер, палестинцы бросали камни в израильских военных через разделительный барьер. Израильтяне в ответ открывали огонь.