Верховная Рада отменила налог на добавленную стоимость и акцизный налог на ввоз в Украину электромобилей до 2023 года.

Вчера, 7 декабря, за принятие законопроекта №6776-д проголосовали 252 нардепа.

В документе говорится, что транспортные средства, которые оснащенные исключительно электрическими двигателями, освободили от налогообложения акцизным налогом операции по ввозу на таможенную территорию Украины, сообщает «Новое время».

Кроме того, на такой же период освобождаются от обложения НДС операции по ввозу в Украину и по дальнейшей поставке электромобилей, операции по поставке услуг по перевозке пассажиров на такси, оснащенного только электрическим двигателем, а также предоставление электромобилей в аренду, лизинг, прокат, перевозки по заказу.

Напомним, Украина получила пятое место в международном рейтинге по темпам развития электромобилей, опередив такие страны, как США, Нидерланды и Япония.