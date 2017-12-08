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Еврокомиссия решила судиться в суде ЕС с Венгрией из-за измененного ею закона об образовании, который ограничивает в правах университеты из ЕС из-за его ограничений. Об этом говорится в решении Еврокомиссии.

«Еврокомиссия решила судиться с Венгрией в суде ЕС на основании того, что редакция ее о высшем образовании от 4 апреля 2017 диспропорционально ограничивает университеты из ЕС и из-за его ограничений в их деятельности и требует соответствия с законодательством Евросоюза», - говорится в сообщении.

Согласно выводам Венецианской комиссии, венгерский закон о высшем образовании в целом соответствует европейским нормам, но его измененный вариант, который ужесточает правила в отношении иностранных вузов, содержит некоторые «очень проблематичные» положения, сообщает «Европейская правда».

В июле Европейская комиссия направила Венгрии предостережение в рамках юридической процедуры против Венгрии о том, что закон о высшем образовании несовместим со свободой высших учебных заведений предоставлять услуги и открываться в любой точке ЕС.

Напомним, в апреле президент Венгрии Янош Адер подписал закон о высшем образовании с поправками, которые позволяют закрыть Центрально университет (CEU), основанный в 1991 году филантропом и миллиардером Джорджем Соросом.

Закон предусматривает ужесточение правил для университетов из стран, не входящих в ЕС, заставляя их закрываться, если они не имеют двустороннего соглашения со страной происхождения.
ForUm

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