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Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено очередное уголовное дело против украинских военных по факту якобы обстрела гражданских объектов в Донецке, сообщается на сайте СК РФ.

Отмечается, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

«5 декабря 2017 года примерно в 10 часов по местному времени, военнослужащие Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины,  выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц Министерства обороны Украины, произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры в Петровском районе города Донецка. В результате обстрела ранение получил мирный житель», – говорится в сообщении.

В СК РФ заявили, что «украинские военнослужащие действовали в  нарушение Протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандума к нему, а также положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола II к ней».

«Мотивом этого особо тяжкого преступления, совершенного группой лиц по предварительному сговору, явилась политическая и идеологическая ненависть украинских силовиков, связанная с отказом населения Донбасса признать легитимность действующей власти и желанием создать собственные административно-территориальные образования в Украине», – сказано в сообщении. 
ForUm

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