Служба безопасности Украины вызывает на допрос подозреваемого в причастности к крушению самолета Malaysia Airlines в 2014 году российского военного Сергея Дубинского и еще 4 россиян.

Повестки опубликованы в официальном издании центральных органов исполнительной власти «Урядовий кур'єр» в четверг, 12 октября, передают Українські Новини.

Российский военный, бывший начальник разведки самопровозглашенной «Донецкой народной республики» Сергей Дубинский (позывные «Петровский» и «Хмурый»), 9 августа 1964 года рождения, вызывается в Главное следственное управление СБУ на 26-31 октября для вручения сообщения о подозрении и допроса.

На эти же даты на допрос также вызваны граждане РФ, воевавшие на Донбассе, Олег Пулатов, Евгений Васильев, Эльдар Оруджев и Эдуард Гилазов.

Кроме того, на 16-19 октября в СБУ в рамках этого же уголовного производства вызываются на допрос граждане Украины Олег Шляпин, Сергей Браковский, Александр Дудниченко, Леонид Харченко.

Напомним, «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная следственная группа установила, что самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук», доставленного на территорию Донбасса из Российской Федерации.

По данным Bellingcat, «Бук» на оккупированный Донбасс перевозил отставной российский офицер Сергей Дубинский.