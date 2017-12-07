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Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард напомнила украинским партнерам, что антикоррупционные требования остаются ключевыми условиями сотрудничества Украины с МВФ. Об этом говорится в ее заявлении, размещенном на сайте Фонда.

«Мы глубоко обеспокоены недавними событиями в Украине, которые могут отодвинуть прогресс, достигнутый в создании независимых институтов для борьбы с коррупцией на высоком уровне, в том числе Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Борьба с коррупцией остается ключевым требованием украинского общества, имеет решающее значение для достижения прочного и равноправного роста и является частью обязательств правительства по программе с МВФ», - заявила Лагард, передает УНИАН.

В Фонде призвали украинскую власть и парламент защитить независимость НАБУ и САП. «Мы также настоятельно призываем власть показать быстрый прогресс в отношении законодательства, которое должно запустить работу независимого антикоррупционного суда, чтобы оперативно внедрить независимый антикоррупционный суд в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии Совета Европы, что является необходимым для надежного решения дел о случаях коррупции на высоком уровне», - говорится в заявлении.

Как сообщал ForUm, 6 декабря лидеры фракций «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» Артур Герасимов и Максим Бурбак зарегистрировали законопроект «О внесении изменений в некоторые законы относительно обеспечения парламентского контроля» (регистрационный номер 7362).

Изменениями предусмотрено, что Верховная Рада может выразить недоверие директору Государственного бюро расследований, заместителю генерального прокурора - руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры, директору Национального антикоррупционного бюро, члену Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, что влечет за собой отставку с должности. При этом отмечается, что вопрос о выражении недоверия может быть внесен на рассмотрение парламента президентом, Кабинетом министров и по предложению не менее трети народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады, то есть не менее 150 народных депутатов.

Позже стало известно, что законопроект снят с повестки дня Рады.
ForUm

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