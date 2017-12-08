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Пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган заявила о создании неизвестными фейкового аккаунта в Twitter.

«Ну что, ничего не меняется. Все по кругу ... Новые фейковые политики - старые фейковые методы борьбы против оппонентов используют», – написала она на своей странице в Facebook.

Сарган официально заявила, что у Луценко нет аккаунта в Твиттере. «И все, что вам может встретится в море интернета - банальная ложь», – подчеркнула она.

«Например, такое. Так бегом делали «аккаунт», что поленились даже свежее фото подобрать, лентяи. И хотя бы новостей докидывали, а то все о Михо да о Михо», – написала Сарган.
ForUm

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