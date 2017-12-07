Национальная полиция расследует уголовное дело против служащих НБУ, которым инкриминируется правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением. - Ред.).

В частности, речь идет о заговоре указанных служащих из корыстных побуждений с владельцами и руководителями 37 коммерческих банков, говорится в решении Шевченковского районного суда г.Киева, которое обнародовано в Едином реестре судебных решений, сообщает Укринформ.

«При осуществлении досудебного расследования установлено, что в период 2016 - 2017 годов служебные лица Департамента инспекционных проверок, Департамента банковского надзора и Департамента лицензирования НБУ, действуя умышленно и согласованно между собой, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, находясь в сговоре с владельцами и руководителями коммерческих банков, злоупотребляя вопреки интересам службы своим служебным положением, не выполняют собственные служебные обязанности по проверке происхождения денежных средств, которые направляются на капитализацию банков, зная о несоответствии их происхождения указанной в предоставленных документах», - говорится в постановлении суда.

Как следует из резолютивной части решения, суд разрешил правоохранительным органам доступ к вещам и документам, которые составляют охраняемую законом банковскую тайну.

В частности, Национальный банк обязан предоставить следователям пакеты документов, которые предоставлялись банками в Национальный банк Украины с целью согласования увеличения регулятивного и/или уставного капитала, в том числе планы, графики увеличения регулятивного и/или уставного капитала (докапитализация) указанными банками и т.п.